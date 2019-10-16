alex_60 Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5370

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 посмотрел сейчас 5 самых дорогих дронов в мире.

300000д- с человеком на борту,кабина-сплошной сенсорный экран,как вертолет.

58000д- летает и плавает,для военных делали.к месту запуска привозят на специальной платформе.

37000- из фантастических фильмов.трудно описать.видеть надо.

25000- навороченный до ужаса.

4600 - восемь моторов, для снятия блокбастеров.



32000000 это 82000д.

или запятую не поставили или коррупция.



[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 14:59]