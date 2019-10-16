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§ NG.kz
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пропаже 60 голов овец в полицию сообщи житель поселка Дружба. Полицейские зарегистрировали заявление как кражу, но во время следственных действий стало ясно, что овцы ушли из загона сами.
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§ drakon
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный человек, этот Дрон... :lol: :oops:
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* лимон
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе дрон 32 млн.
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§ drakon
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фигасе дрон 32 млн.

Хотел себе дрон, за 19.99€,
купить. А потом подумал, что
буду с ним делать?
В соседские окна - заглядывать?
Чтоли?... :lol: :oops:
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§ Vital
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8148
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Вот такой наверно. 8-) чел с верху всех овец сразу в районе найдёт.
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§ alex_60
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел сейчас 5 самых дорогих дронов в мире.
300000д- с человеком на борту,кабина-сплошной сенсорный экран,как вертолет.
58000д- летает и плавает,для военных делали.к месту запуска привозят на специальной платформе.
37000- из фантастических фильмов.трудно описать.видеть надо.
25000- навороченный до ужаса.
4600 - восемь моторов, для снятия блокбастеров.

32000000 это 82000д.
или запятую не поставили или коррупция.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 14:59]
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§ abaika95
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
abaika95


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Сообщений: 902
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и хорошо) хоть к чему-то полезному кроме съёмок свадьб эти дроны пригождаются)
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* лимон
Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за такую сумму всех овец в области купить и ещё останется :lol:
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§ директор пляжа
Re: Как дрон помог найти пропавших овец полицейским в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дрон по цене крузака.. :-o
хоть какое-то применение нашли. увидели овец и сверху сфоткали. браво.
модель бы хоть написали, на алиэкспрессе боятся что найдут?
:lol:
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