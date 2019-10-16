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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8148
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остатки вроде ещё собираются где то в кафе, в мафию играют. А может уже и не играют.

[Исправлено: Vital, 15.10.2019 - 23:09]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Потом правда почти половина переругались и распалась банда//

Ого) даже так) НГ нужно срочно собирать материал, и писать историю форума,есть такая практика в Европе где сетевые форумы с конца нулевых ведутся, очень интересно читать) а тут уже сколько всего было,обиды,оскорбления,разбивка по группировкам)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
фильм глубокий,психологический)

Отцыфрованный тоже всякую ф. рень смотрел.
Щас спит небось.
Да и пора уже...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Отцыфрованный тоже всякую ф. рень смотрел//

Ну вот а говорили новенькая) оцифрованного знаете) а про фильм,не нравится не смотрите, на вкус и цвет товарищей нет)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.10.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вот с кем бы действительно захотелось бы увидеться в реале,так это с тобой,с Янгом(неожиданно!),с Драконом,с Максом,Электроном,Добринцовым, Юджином и ещё некоторыми.

[Исправлено: Ваш земляк, 15.10.2019 - 23:18]
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.10.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Остатки вроде ещё собираются где то в кафе, в мафию играют. А может уже и не играют.

В мафию играют,желающие могут записываться.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12027
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.10.19 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нужно срочно собирать материал

А что его собирать? Вот здесь ссылки на предыдущие части флуда.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ссылки на предыдущие части флуда.


как сказал форумчанин из Астаны при переходе с первой части на вторую,
"Эх...Столько знатных срачей сгинуло в истории..."
хотели же ее вообще удалить,первую часть, потом оставили потомкам.
также как и вторую и третью.
почитать новичкам интересно будет.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 08:46]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Догонят !!!

Слова из песни... :lol: :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слова из песни..

я тебя перегнал уже наверное.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 12:23]
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8148
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А зачем? Бить будешь?)) предупреждаю, у меня чёрный пояс по домино.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8148
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А где ты Джокера смотрел? Чёт на торентах нету в хорошем качестве. Только ТС кинозалки. В кинотеатр не пойду. Неохота
полдня терять. Привык на диване удобно лечь и смотреть. Походу не скоро я увижу твоего джокера. Буду ждать НD на торентах)))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Привык на диване удобно лечь и смотреть)/

В кинотеатре смотрел,хотя и пожалел потом, такие фильмы надо в одинокого дома смотреть а тут с одной стороны жуют, с другой п***ят, с третьей телефон гудит,ещё топят как в бане, и до туалета долеко))) ну жди Витал к концу декабря в хорошем качестве,обычно они через 2-3 месяца после премьеры заливают) король лев и история игрушек 4 уже есть в хорошем качестве, у кого есть дети,советую глянуть) да и у кого нет тоже можно глянуть для разнообразия))))
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