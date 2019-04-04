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§ NG.kz
Здесь птицы не живут, деревья не растут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.04.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем заседании общественного совета, прошедшем 27 февраля, было много предложений по вопросам озеленения города. То хотели создать карту зеленых насаждений, то говорили о персональном подходе к каждому дереву. Тогда же в отделе ЖКХ Костаная признали, что до 2019 года как кронирование, так и посадку деревьев производили с нарушениями технологий. Что сегодня?
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8145
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8145
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скверы не полностью. Вот видимо больное дерево было. Одно на весь парк.)))
URL=http://www.radikal.ru][/URL
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§ Vital
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8145
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, не буду мусорить больше. А так город чистый и ухоженный. Люди хорошие. Мне нравится больше чем муровейник грязный Москва.
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§ Серый волк
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.04.19 - 14:02
Комментарий удален модератором.
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§ Тот самый
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.04.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда думал, что кронирование - создание кроны красивой кроны. А вот спилить дереву голову, это называется топпинг. Это не кронирование и делается для живых деревьев с сухими ветвями, например, пораженных вредителями и пр.

Почему у этих организаций нет лицензии на этот вид деятельности? У нас что любой у кого хватило денег на пилу теперь специалист по обрезке веток?
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§ Маркс
Здесь птицы не живут, деревья не растут
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Великий Белгород тоже занимается крнированием:))) Значит не Костанай это придумал. (в жизни б не стал фотать. Просто чёт уже в печенках статьи про это)))

Vital, тут все-таки разница есть, причем большая разница. Вот, например, идешь ты по лесу и вдруг видишь одно спиленное дерево - это Белгород. А вот когда ты вроде бы зашел в лес, но и солнце макушку печет и кругом не деревья, а столбы какие-то - это уже Костанай.

Раньше что, деревья не пилили? Пилили, но на одно спиленное приходилась сотня нормальных, поэтому ущерб не был заметен. А вот когда по городу прошли терминаторы с пилами и поголовно укоротили все деревья не взирая ни на какие другие параметры, кроме высоты оставшегося пенька, город реально облысел. Это как приворовывать понемногу, незаметно, но долго и украсть сразу все, чтобы все ахнули и схватились за головы.
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* alex_60
Re: Здесь птицы не живут, деревья не растут
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже начался осенний сезон кронирования.
ехал утром по Аль-Фараби, в районе Большевички,
пилят ветки на "кронированных" деревьях.
возле каждого дерева- куча веток.
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* drakon
Здесь птицы не живут, деревья не растут
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похоже начался осенний сезон кронирования.

Алекс, начался просто,осенний сезон... :lol: :oops:
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