Цитата: Vital:

Великий Белгород тоже занимается крнированием:))) Значит не Костанай это придумал. (в жизни б не стал фотать. Просто чёт уже в печенках статьи про это)))

Vital, тут все-таки разница есть, причем большая разница. Вот, например, идешь ты по лесу и вдруг видишь одно спиленное дерево - это Белгород. А вот когда ты вроде бы зашел в лес, но и солнце макушку печет и кругом не деревья, а столбы какие-то - это уже Костанай.



Раньше что, деревья не пилили? Пилили, но на одно спиленное приходилась сотня нормальных, поэтому ущерб не был заметен. А вот когда по городу прошли терминаторы с пилами и поголовно укоротили все деревья не взирая ни на какие другие параметры, кроме высоты оставшегося пенька, город реально облысел. Это как приворовывать понемногу, незаметно, но долго и украсть сразу все, чтобы все ахнули и схватились за головы.