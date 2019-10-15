abaika95 За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 900

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Цитата-// в наших рассуждениях мы создаём такую реальность, в которой это всё возможно, допускаете ли Вы в таком случае, если завтра зарегистрируется какой-нибудь иной общественный фонд, например, помощи детям-инвалидам, сиротам или, скажем, фонд общественной инициативы строительства памятника кому-нибудь, то чиновники также без указки "сверху" озаботятся вопросом пополнения его средств?//





Ну так я про то и говорю) дошли ли Кисиковские деньги до фонда? В полном размере?) Открывается фонд помощи детям сиротам в Костанае (к примеру) и чиновник из рандомного Аулиеколя,решает ага) так ребята нужно собрать денюжки в фонд помощи, ну к/хшники почесали в затылке,ну надо так надо,собирают) все это проводится без бумажной волокиты) и из собранных к примеру 10 тыс. В фонд ушло всего 6 тыс. В фонде вопросов не задают,ну пришли и пришли деньги от спонсоров,спасибо говорят) это как вариант) и параллельные реальности не надо выдумывать)



Ещё вариант, рандомный Кисиков из Аулиеколя проворовавшись на тендерах (но ещё непойманный) решает ага) так в Костанае есть фонд в нем в честь юбилея собирают бабосики, ща я свою лепту внесу дабы все подумали что я самый крутой районный аким и дабы "замылить" глаза всем вокруг,умудряюсь центру помогать) кидает кличь,к/хшники почесали в затылке ну надо так надо) посылают деньги в фонд,в фонде опять вопросов не задают,ну ладно спасибо говорят, рандомный Кисиков сидит и ждёт свою похвальбу) а тут ба-бац)