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≡ За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.
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§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


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Сообщений: 900
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// в наших рассуждениях мы создаём такую реальность, в которой это всё возможно, допускаете ли Вы в таком случае, если завтра зарегистрируется какой-нибудь иной общественный фонд, например, помощи детям-инвалидам, сиротам или, скажем, фонд общественной инициативы строительства памятника кому-нибудь, то чиновники также без указки "сверху" озаботятся вопросом пополнения его средств?//


Ну так я про то и говорю) дошли ли Кисиковские деньги до фонда? В полном размере?) Открывается фонд помощи детям сиротам в Костанае (к примеру) и чиновник из рандомного Аулиеколя,решает ага) так ребята нужно собрать денюжки в фонд помощи, ну к/хшники почесали в затылке,ну надо так надо,собирают) все это проводится без бумажной волокиты) и из собранных к примеру 10 тыс. В фонд ушло всего 6 тыс. В фонде вопросов не задают,ну пришли и пришли деньги от спонсоров,спасибо говорят) это как вариант) и параллельные реальности не надо выдумывать)

Ещё вариант, рандомный Кисиков из Аулиеколя проворовавшись на тендерах (но ещё непойманный) решает ага) так в Костанае есть фонд в нем в честь юбилея собирают бабосики, ща я свою лепту внесу дабы все подумали что я самый крутой районный аким и дабы "замылить" глаза всем вокруг,умудряюсь центру помогать) кидает кличь,к/хшники почесали в затылке ну надо так надо) посылают деньги в фонд,в фонде опять вопросов не задают,ну ладно спасибо говорят, рандомный Кисиков сидит и ждёт свою похвальбу) а тут ба-бац)
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* Сталкер
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Сталкер


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Сообщений: 67
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вопрос в другом Кисиковские собранные бабосики дошли до фонда?

Деятельность фондов регулируется ЗРК "О некоммерческих организациях".
Согласно п.1 ст.12, фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.
Фонд обязан ежегодно размещать отчеты об использовании своего имущества на интернет-ресурсах и (или) публиковать их в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан (п.7 той же статьи того же ЗРК).
В зависимости от состава учредителей, а также от сферы деятельности могут быть созданы частный, корпоративный, общественный, государственный фонды. В зависимости от целей деятельности могут быть созданы социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные фонды (п.1 ст.13 того же ЗРК).
Таким образом, отсюда следует, что данный общественный фонд обязан опубликовать отчёт о своей деятельности. За 2019 год должны его увидеть в 2020 году, если фонд не исчезнет, в связи с тем, что свои задачи выполнил. Там и должна быть эта информация - откуда и сколько средств получено, в качестве чего именно (ст.35 того же ЗРК).
Ну или кому может интересно, запрос сделают в этот общественный фонд, например, "НГ" может интересно этот вопрос изучить глубже - как сформировались средства этого фонда, направленные на указанные цели?!

[Исправлено: Сталкер, 16.10.2019 - 12:04]
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* alex_60
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут все было изначально видно.
думаю никто не поверил в слова директора или кого там-
"мы с друзьями скинулись и приподнесли городу подарок к дню рождения".
ясно было что деньги будут откуда-то тянуть.
все и вылезло теперь.
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