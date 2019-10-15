Сталкер Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на... #28





(Полноправные пользователи) Сообщений: 67

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:39 Цитата: abaika95:

мы не можем не брать в расчет вариант с "замыливанием" глаз обществу проворовавшегося чиновника)

Как указано в статье, "речь идет об общественном фонде "Suiіkti Qostanai", зарегистрированном 6 мая 2019 года" и "Как сообщил Кайрат Жусупов, заместители акима Аулиекольского района "необоснованно требовали с крестьянских хозяйств своевременно и в полном объёме перечислить эти средства" общественному фонду".

Как по-Вашему, можно ли гипотетически допустить, что открылся некий общественный фонд и чиновники райакимата по собственной инициативе и без указки "сверху" озадачились вопросом пополнения его средств и начали рассылать письма налево и направо с требованиями к предприятиям своевременно и в полном объёме перечислить ему деньги? Если это допустимо, то второй вопрос - в какой реальности?)))))

Если в наших рассуждениях мы создаём такую реальность, в которой это всё возможно, допускаете ли Вы в таком случае, если завтра зарегистрируется какой-нибудь иной общественный фонд, например, помощи детям-инвалидам, сиротам или, скажем, фонд общественной инициативы строительства памятника кому-нибудь, то чиновники также без указки "сверху" озаботятся вопросом пополнения его средств?

В общем и целом же, фондик г-жи Сергазиновой и эффективность его работы вызывает ну целую массу вопросов)))))