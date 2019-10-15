/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.
Читать новость

§ zloy kyrgyz
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))


Ну даже не знаю, зачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд? :lol:
Она сама любого чиновника на чистую воду выведет, все таки журналист известный, не будет мараться 8-)
Профайл

§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Удиветельное дело, им Орфографический словарь купили!//

Не т9 настроил,теперь ошиПки подчеркивает) хотя я в очках все ровно ни черта не вижу)
Профайл

§ Coopidon
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чегойто на аулиекольцев ополчились?
Провинились что ли?
Да, кстати, в Америках до сих пор в суде присягу приносят?
Клянусь говорить правду и ничего кроме правды.
Интересно помогает?
Профайл

§ Козлов я
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для проставки очень большой и жирной точки в конце этой истории неплохо было бы опросить всех акимов районов и их замов на предмет сбора денег с предпринимателей. А потом проверить их слова на полиграфе. Вот будет картина маслом!..
Профайл

§ yudjin
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Я думал что с приходом Архимеда поменялась система,а ннннет.

Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и бюсты... куда не плюнь - спонсор.
Надеюсь, бизнесмены - дойные коровы любого акимата наберутся смелости и не будут молчать.

Цитата:
zloy kyrgyz:
ачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд?

присосаться газетой к бюджетной кормушке тоже знаете ли осенама охота...
Думаю, все там связаны и всё про всё знали... просто мину строят... пока.
Профайл

§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и бюсты... куда не плюнь - спонсор.//

Ну вон в инсте под этой записью на НГ представитель фонда распинается что все прозрачно и честно) все спонсоры добровольные а про этих сусликов Ауликольских даже не знает) может не будем вешать клеймо на все подряд?) Может действительно богатые патриоты таким образом вносят вклад в развитие города,хотя бы вазонами) не всем же критиками быть)

Цитата-//не будут молчать//

Так они и не молчат,везде вон светятся улыбками и благодарности принимают вместе с грамотами за вклад в вазоны,бюсты,батыров и фасады)
Профайл

§ Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12026
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну даже не знаю, зачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд?

Она его не возглавляет - она его учредила, а директор там другой человек.
Профайл

§ Неравнодушный гражданин
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 16.10.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а че... "Спрут" по казахстански... прикоснулись к кормушке.. Богами себя всемогущими возомнили... хотим - так сделаем, а хотим - этих наклоним... В этой стране будет когда нибудь закон и порядок???
Профайл

§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.10.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может действительно богатые патриоты таким образом вносят вклад в развитие города,хотя бы вазонами) не всем же критиками быть)

"Заместитель акима Аулиекольского района Дидар Тлеубаев сообщил Совету по этике, что выполнял устное поручение Асхата Кисикова".
Получается, Кисиков - осуждённый коррупционер. И одновременно почти альтруист, озабоченный внешним обликом Костаная?)))))
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.10.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так деньги не дошли до фонда как я понял из статьи?)

"Предприниматели, находясь в зависимости, были вынуждены подчиниться, - отметил следователь.
"Так как он может воздействовать на тех предпринимателей, которые отказались перечислять деньги в фонд".
Получается, этот фондик бабосики получал. Но были и те, кто отказался платить. Что, защищая их, вынуждены рассматривать вопрос освобождения замакима от должности. Главное, чтобы эти псевдо оппозиционные СМИ (без зазрения совести могущие работать по заказу) типа "НК" и "ТИ" сами не решили попаливать удобрениями отказавшиеся сельхоз предприятия их фонду денег дать)))))))
Год сложный для сельского хозяйства, и всё равно всякие паразиты по привычке доят. В то, что этим занимались только в Аулиеколе, сшибая деньги в этот фонд, как человек со слабенькой фантазией, я никогда не поверю...
Профайл Посетить вебсайт

§ Vital
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8145
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу эти фонды придумали что б обезопасить себя, поборы с аграриев всегда были. Там даже такса придусмотрена с каждого гектара. Хотя многих и можно было б. А поповоду не урожая, просто человек в этом году заработает не 900 лямов, а 600. И то это не всех касается, большенство районов собрали нормально. Это юга немного сгорели. Ну опять же всякие субсидии перекрывают. Так что это только мы будем пояса затягивать, за других зря переживайте. :lol:
Профайл

§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Получается, Кисиков - осуждённый коррупционер. И одновременно почти альтруист, озабоченный внешним обликом Костаная?)))))//

Заметьте я этого не утверждал) это ваши догадки) хотя тоже не лишено смысла,коррупционер Кисиков уже проворовавшись, пытается "замылить" глаза и собирает для фонда деньги со своих к/х, как бы показать смотрите какой я,Костанаю к юбилею помог, я добрый и честный) а потом ба-бац.....)



Цитата-// Получается, этот фондик бабосики получал//

Понятно что фонд бабосики получал,как то же фасады сделались) вопрос в другом Кисиковские собранные бабосики дошли до фонда? И если дошли,то в полном размере?)
Как то об этом в статье нету ничего) а если и дошли в полном размере, то мы не можем не брать в расчет вариант с "замыливанием" глаз обществу проворовавшегося чиновника)

[Исправлено: abaika95, 16.10.2019 - 10:36]
Профайл

§ Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12026
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.10.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Получается, этот фондик бабосики получал

Ещё бы проверить деятельность этого фонда по вопросу облицовки 17 (!) многоэтажных домов в Кустанае горючим материалом - на каком основании они так сделали - почему эту деятельность не проверил КЧС МВД?
Профайл

§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мы не можем не брать в расчет вариант с "замыливанием" глаз обществу проворовавшегося чиновника)

Как указано в статье, "речь идет об общественном фонде "Suiіkti Qostanai", зарегистрированном 6 мая 2019 года" и "Как сообщил Кайрат Жусупов, заместители акима Аулиекольского района "необоснованно требовали с крестьянских хозяйств своевременно и в полном объёме перечислить эти средства" общественному фонду".
Как по-Вашему, можно ли гипотетически допустить, что открылся некий общественный фонд и чиновники райакимата по собственной инициативе и без указки "сверху" озадачились вопросом пополнения его средств и начали рассылать письма налево и направо с требованиями к предприятиям своевременно и в полном объёме перечислить ему деньги? Если это допустимо, то второй вопрос - в какой реальности?)))))
Если в наших рассуждениях мы создаём такую реальность, в которой это всё возможно, допускаете ли Вы в таком случае, если завтра зарегистрируется какой-нибудь иной общественный фонд, например, помощи детям-инвалидам, сиротам или, скажем, фонд общественной инициативы строительства памятника кому-нибудь, то чиновники также без указки "сверху" озаботятся вопросом пополнения его средств?
В общем и целом же, фондик г-жи Сергазиновой и эффективность его работы вызывает ну целую массу вопросов)))))
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
по вопросу облицовки 17 (!) многоэтажных домов в Кустанае горючим материалом

Так там же вроде уже разобрались. Даже производитель этой облицовки приезжал в акимат Костаная и там на совещании они все пришли к выводу, что поджечь можно и металл, и кирпич.
Из масштабов деятельности фонда и напрашивается вывод, что средства собирались вот такими списками на облицовку домов Костаная далеко не только в Аулиекольском районе. В общем, обязаны помимо налогов оплачивать ещё и такие целевые поборы на инициативы якобы общественников.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх