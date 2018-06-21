Цитата: Coopidon:

Например, про Чингисхана. Ну же полная ерунда!



Цитата: Kairat stayer:

Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий...