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≡ Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый замминистра сельского хозяйства Арман ЕВНИЕ, желая в доходчивой форме изложить суть плана по продвижению казахстанского мяса на внешние рынки, решил напомнить коллегам принцип устройства войска Чингисхана.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Например, про Чингисхана. Ну же полная ерунда!


Цитата:
Kairat stayer:
Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий...
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