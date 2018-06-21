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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый замминистра сельского хозяйства Арман ЕВНИЕ, желая в доходчивой форме изложить суть плана по продвижению казахстанского мяса на внешние рынки, решил напомнить коллегам принцип устройства войска Чингисхана.
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§ pandit
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, мне с этих триллионов "капнет" 15 миллионов, на молочную ферму?... Сейчас модульный завод на тонну молока "под ключ" стоит в ЕКБ 8 млн российских, с монтажом, наладкой и гарантийным сроком. Бери не хочу, элементарно масло и творог можно делать, но нужно ли оно будет, когда все завалено дешевой пальмой? При нынешних ценах на ГСМ это вопрос риторический.
У нас как-то с конца начинают эти все проекты. Вот наше село например взять (Октябрьское Костанайского района). Допустим мы создали кормовую базу у себя, соблюдаем агротехнику, насеяли и собрали многолетних трав на сено, зерновых заготовили и увидели что сможем 300-500 голов на откорм на мясо ставить. От реальной ситуации идти, снизу, а не от столов заседаний с микрофонами и слайдами. Не с того начали опять. Синдром, точно.
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще один метод покорения регионов мясом - охота великого завоевателя:
"Войска, предназначенные для нее, разошлись месяц назад, а может, больше. Отряды уходили далеко на много дней пути друг от друга, и каждый знал одно: нужно не убивать дичь, а гнать ее вперед и не позволять, чтобы хоть один зверь, даже заяц или суслик, смог бежать в обратном направлении. Загонщики становились строем и, несмотря на то, что в самом начале охоты они находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, их строй должен быть непреодолимой преградой для дичи. Позади строя шли особые люди, которые смотрели и жестоко наказывали за каждого проскочившего зверя. Когда попадались редкие острова леса, всадники собирались вместе и железным гребнем проходили меж деревьев, выгоняя всю живность, какая была, на открытое место, потом расходились вновь.
...
Внутренность круга исходила паром, под которым, подобно кипящему в котле густому рыбьему клею, переливалось разноцветное месиво существ. Зверье, согнанное в круг без различия рода, жило единым телом, обреченным общей судьбе. Вкладывая всю силу в глаза, я различал копытных, сбившихся плотными толпами, голова к голове, волков, лис, шакалов, опустивших морды и бегавших без остановки между телами, я видел небольшие свободные островки, в которых показывались яркие спины князей этих мест. Мелкое зверье было подобно насекомым и едва различимо."
А. Григоренко "Ильгет. Три имени судьбы".
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§ 1234
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
1234


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Сообщений: 712
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Чтобы получить под программу еще 1,3 трлн тенге бюджетных денег
для очередного "распила"!!! ;-)



[Исправлено: 1234, 21.06.2018 - 10:35]
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§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас планы строятся еще более грандиозные.

в этой стране всё и делается ради грандиозных планов... которые никто не в состоянии реализовать...
все стремятся казаться, но не быть...
кажутся аграрной страной... с заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России!
кажутся туристической меккой... с чартерами туристов куда угодно, но не в Наурзум!
кажутся страной с качественной медициной и образованием... с потоками выпускников и больных в вузы и медцентры Челябинска!
кажутся имеют передовую столицу... но не способную за свой бюджет отремонтировать свои велодорожки!
кажется страна великой степи... да, она такая...
чур меня, чур...
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Гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана




Отправлено: 21.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России!

Но это же ни говорит о том что мы тут лихорадочно их едим, если прилавки завалены, то значит это залежавшийся товар.
Я его только на щящлык беру, едим куриц своих так сказать..

Гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана




Отправлено: 21.06.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а товарищ Шибаршин видит себя хоть в какой нибудь логической цепочке?
Или рассуждения просто из разряда не ел, но осуждаю?

§ Seviriya
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

да, похоже на то, годы годы. :-x
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§ Seviriya
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
кажутся страной с качественной медициной и образованием... с потоками выпускников и больных в вузы и медцентры Челябинска!

когда нечего сказать как говорится, в челябинск ездиют еденицы :-P :-P :-P :-P
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§ Seviriya
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


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Сообщений: 176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
если прилавки завалены, то значит это залежавшийся товар.

тсссссссне пишите это вслух, ОН обижается! :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е.Шибаршин: В Минсельхозе ссылаются на импортные возможности Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама, Китая и России. Но туда ведь уже кто-то поставляет эти товары. Там их не хватает или за этот рынок еще нужно побороться? Об этом молчат.

На счёт импортных возможностей Китая, не молчат, в частности речь за баранину. Так, в апреле 2018 года tengrinews.kz освещала:

На официальном сайте Главного управления контроля за качеством и карантина КНР 20 марта была опубликована информация о том, что из девяти областей Казахстана импортируется замороженная баранина. В 2017 году китайской стороной было проведено инспектирование пяти предприятий. На сегодняшний день в реестре компаний, которым разрешен экспорт в КНР, находятся пять предприятий Казахстана. По словам Максута Бактибаева, почти каждую неделю в Казахстан приезжают делегации из Китая, чтобы договориться о закупке мяса баранины. "Им столько мяса нужно, даже ограничиваем поток...

Теперь мы с палатой овцеводов обсуждаем программы по увеличению поголовья. Сейчас они совместно с Министерством сельского хозяйства разработали такой план. В овцеводстве можно очень быстро нарастить поголовье за счет селекции", - рассказал Максут Бактибаев. "Нужно использовать селекционно-племенную работу, чтобы увеличить выход ягнят. Мы же не можем в ущерб внутреннему рынку экспортировать, чтобы не было поднятия цен. Эти вопросы контролируем. Поэтому в срочном порядке с овцеводами обратили внимание на принятие ряда мер по стимулированию селекционно-племенной работы таких пород, которые дают многоплодность. Соответственно, будет больше на убой производиться", - рассказал он. По словам Бактибаева, экспорт баранины в Китай по объемам составит 10-20 тысяч тонн. "Я думаю, что будем излишки отправлять, больше не сможем", - прокомментировал представитель Союза.

tengrinews.kz/kazakhstan_news/eksport-myasa-v-kitay-hvatit-li-kazahstantsam-baraninyi-341211/
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и другие производители, с переработчиками сельхозпродукции. Ещё было бы поменьше всяких посредников, особенно на внутреннем рынке, тогда ещё лучше было бы. Ясно одно, если увеличится поголовье скота, соответственно будет больше сырья, тем более овцеводство в нашем регионе, ранее было приоритетным, это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани. На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов). К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры, потому что, потому что, армия баранов под предводительством льва сильнее армии львов под предводительством барана.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купидон в ветке про тёлок специально так написано, чтобы некоторые не поняли. Здесь полная версия, если поразмыслить немножко, то можно понять, хотя там ссылка была на эту заметку, где про Чингисхана речь идёт.
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§ Coopidon
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тёлок специально так написано, чтобы некоторые не поняли. Здесь полная версия, если поразмыслить немножко, то можно понять, хотя там ссылка была на эту заметку, где про Чингисхана речь идёт.

Вижу что вы скопировали своё сообщение. 1 в 1.
Но яснее не стало. Например, про Чингисхана. Ну же полная ерунда! Реорганизация структуры воинов подобная вами выше приведенной была произведена по совсем другим причинам. Была придумана задолго до Чингисхана.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:


Следует ознакомится с самой заметкой "Синдром Чингисхана, там со слов чиновника указано как условно завоёвывать мясной рынок (крылья, тумены, туменбасы, мынбасы, жузбасы), затем дальше двигаться, соблюдая алгоритм действии, а так конечно никогда ничего не поймёте.

Цитата:
Coopidon:
Но яснее не стало. Например, про Чингисхана. Ну же полная ерунда!
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