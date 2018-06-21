Kairat stayer Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1380

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и другие производители, с переработчиками сельхозпродукции. Ещё было бы поменьше всяких посредников, особенно на внутреннем рынке, тогда ещё лучше было бы. Ясно одно, если увеличится поголовье скота, соответственно будет больше сырья, тем более овцеводство в нашем регионе, ранее было приоритетным, это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани. На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов). К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры, потому что, потому что, армия баранов под предводительством льва сильнее армии львов под предводительством барана.