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§ NG.kz
Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие данные приводит "Альянс женских сил Казахстана", созданный в сентябре 2019 года. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются защитой прав женщин и детей.
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§ Coopidon
Re: Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить -...
Coopidon


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Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одна женщина является министром и одна - спикером Сената Парламента.

Зато, какие это женщины!!!
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§ abaika95
Re: Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить -...
abaika95


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Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Зато, какие это женщины!!//

Осталось министерство по делам женщин открыть)
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§ elektron
Re: Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить -...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, новость? :-x Значит как минимум каждый 6-ой муж. пола, не мужик вовсе. Раз руку на женщину подымает. Интересно а женились, тоже для того что бить? Или по любви? :-o
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§ Ваш земляк
Re: Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить -...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.10.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты "Мистер и миссис Смит" смотрел?Там один момент был,когда они у психолога сидели...Просто есть женщины,которые без звездюлей,как без пряников,уже не могут.Хотя я тоже не сторонник битья женщин.
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§ elektron
Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.10.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты "Мистер и миссис Смит" смотрел?

Так то ж фильм. Цитата:
Ваш земляк:
Хотя я тоже не сторонник битья женщин.

Я вообще не сторонник любого насилия. Но если бьют слабого, на моих глазах, всегда заступлюсь.
Слабого обидеть может каждый, пусть себе по размеру соперников выбирают.
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