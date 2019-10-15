elektron Каждая шестая казахстанка считает, что муж вправе ее бить - эксперты #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3681

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:53 Цитата: Ваш земляк:

Ты "Мистер и миссис Смит" смотрел?

Так то ж фильм. Цитата: Ваш земляк:

Хотя я тоже не сторонник битья женщин.

Я вообще не сторонник любого насилия. Но если бьют слабого, на моих глазах, всегда заступлюсь.

Слабого обидеть может каждый, пусть себе по размеру соперников выбирают.