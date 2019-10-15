abaika95 За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 898

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:32 Цитата-// Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и бюсты... куда не плюнь - спонсор.//



Ну вон в инсте под этой записью на НГ представитель фонда распинается что все прозрачно и честно) все спонсоры добровольные а про этих сусликов Ауликольских даже не знает) может не будем вешать клеймо на все подряд?) Может действительно богатые патриоты таким образом вносят вклад в развитие города,хотя бы вазонами) не всем же критиками быть)



Цитата-//не будут молчать//



Так они и не молчат,везде вон светятся улыбками и благодарности принимают вместе с грамотами за вклад в вазоны,бюсты,батыров и фасады)