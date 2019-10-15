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≡ За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.
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§ zloy kyrgyz
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 110
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))


Ну даже не знаю, зачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд? :lol:
Она сама любого чиновника на чистую воду выведет, все таки журналист известный, не будет мараться 8-)
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§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Удиветельное дело, им Орфографический словарь купили!//

Не т9 настроил,теперь ошиПки подчеркивает) хотя я в очках все ровно ни черта не вижу)
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§ Coopidon
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Coopidon


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Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чегойто на аулиекольцев ополчились?
Провинились что ли?
Да, кстати, в Америках до сих пор в суде присягу приносят?
Клянусь говорить правду и ничего кроме правды.
Интересно помогает?
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§ Козлов я
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Козлов я


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Сообщений: 427
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для проставки очень большой и жирной точки в конце этой истории неплохо было бы опросить всех акимов районов и их замов на предмет сбора денег с предпринимателей. А потом проверить их слова на полиграфе. Вот будет картина маслом!..
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§ yudjin
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Я думал что с приходом Архимеда поменялась система,а ннннет.

Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и бюсты... куда не плюнь - спонсор.
Надеюсь, бизнесмены - дойные коровы любого акимата наберутся смелости и не будут молчать.

Цитата:
zloy kyrgyz:
ачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд?

присосаться газетой к бюджетной кормушке тоже знаете ли осенама охота...
Думаю, все там связаны и всё про всё знали... просто мину строят... пока.
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§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


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Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Как раз таки методы "добровольного" спонсирования вошли в систему... на гранитные вазоны, на фасады, на батыров и бюсты... куда не плюнь - спонсор.//

Ну вон в инсте под этой записью на НГ представитель фонда распинается что все прозрачно и честно) все спонсоры добровольные а про этих сусликов Ауликольских даже не знает) может не будем вешать клеймо на все подряд?) Может действительно богатые патриоты таким образом вносят вклад в развитие города,хотя бы вазонами) не всем же критиками быть)

Цитата-//не будут молчать//

Так они и не молчат,везде вон светятся улыбками и благодарности принимают вместе с грамотами за вклад в вазоны,бюсты,батыров и фасады)
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§ Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Victor Yang


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Сообщений: 12025
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну даже не знаю, зачем тогда Александре Сергазиновой предложили возглавить этот как вы говорите околоакиматовскй фонд?

Она его не возглавляет - она его учредила, а директор там другой человек.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 16.10.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а че... "Спрут" по казахстански... прикоснулись к кормушке.. Богами себя всемогущими возомнили... хотим - так сделаем, а хотим - этих наклоним... В этой стране будет когда нибудь закон и порядок???
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