Цитата: таноми52:

В прошлой жизни? Думаю, была мужчиной, который Грешил с прекрасным полом много,

Ню ню...

Я почему то, не знаю почему, и не рассчитывал на откровенность.

Хотя, не скрою, надежда была.

На форуме не много тех, кого я откровенно уважаю. И против кого не буду писать, даже если они не правы...

Не знаю, почему...