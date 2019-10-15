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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а что ментам только на месяц можно загран? Не знал))

ну по тогдашнему сообщению, не было ясности, сколько раз и на совсем ли? поэтому и спросил. :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
по вашему нику тоже не скажешь кто вы


Почему не скажешь? Таноми - женское имя. Аву такую взяла из-за похожести физиономии
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Аву такую взяла из-за похожести физиономии

Ну тогда Вам повезло с физиономией то? :lol: ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и мне грех жаловаться ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да и мне грех жаловаться



Заинтриговали, Эл!(Можно Вас так называть?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Таноми - женское имя. Аву такую взяла из-за похожести физиономии//

Таноми это японское,китайское имя?)

Даа если так по похожести физиономии все аву выбирали,ому не повезло больше всех)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В прошлой жизни? Думаю, была мужчиной, который Грешил с прекрасным полом много,

Ню ню...
Я почему то, не знаю почему, и не рассчитывал на откровенность.
Хотя, не скрою, надежда была.
На форуме не много тех, кого я откровенно уважаю. И против кого не буду писать, даже если они не правы...
Не знаю, почему...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4060
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Тебя и кота твого мы видели,у кота типаж по симпотишнее :lol: :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Заинтриговали, Эл!(Можно Вас так называть?)

Я не против.Цитата:
kbkz1980:
,у кота типаж по симпотишнее

Ну спасибо и на этом Лили! :lol:

[Исправлено: elektron, 15.10.2019 - 19:01]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4060
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если так по похожести физиономии все аву выбирали,ому не повезло больше всех

Ну тут вы мимо,там и моська и фихура хороша,правда поведение с отклонением :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ну тут вы мимо,там и моська и фихура хороша/

Да что такое!) Клуб "закрытая деревня" все друг друга видели,знают) может тут ещё и родственники сидят? Мужья с женами?) Нет?)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даа если так по похожести физиономии все аву выбирали,ому не повезло больше всех)



Надеюсь, Вы и Ваша ава - две большие разницы! :lol: А то ведь жуть в кошмаре!!!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.10.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покидаю посиделки. Простите за провинциальное кокетство и виртуальный флирт! :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//и Ваша ава - две большие разницы! А то ведь жуть в кошмаре!!!//

Не это чисто день уважения блестящей игре Хоакина Феникса) кто не смотрел ещё раз очень рекомендую глянуть) особенно дамам,фильм глубокий,психологический)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8143
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут уже давно все друг друга знают. Первые форумчане так те на природе собирались, бухали. Потом правда почти половина переругались и распалась банда. :lol:
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