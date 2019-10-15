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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Девочка с менторским тоном-дама)



Для дамы слишком легкомысленный ник :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ну как ещё раз на это ответите?//

От Немца не отказываюсь,был в Германии все говорили что я истенный немец( люблю пиво и колбаски с квашеной капустой)

Да я Министр)

Враки я писал что в 70-х как раз таки не жил)

С 56 годами немного слукавил) чуть помоложе я) 55....
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8139
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Толком не че не даёт. Ну видет комменты на про модерации. Ещё там функция была вроде смс оповещение на новый комент. Короче ПП тема! Не заморачивайся ;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// слишком легкомысленный ник//

Ну на то и эффект)) по вашему нику тоже не скажешь кто вы? И кем работаете? даже не вообразить) вон за учительницу принимали)
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если это так, то смею предположить, что Coopidon - это девочка. Ну, не может же мужчина взять такой романтический ник

Вообще то он! Романтический? Ну как посмотреть)))
Хотя как, вариант, на аватару рассматривал, женский вариант. Ведь кто сказал, что на аватара должна быть того же пола?
Цитата:
abaika95:
Цитата-// Так смени аву на мячик, один в один// Какой потаённый смысл?) Круглый,все пинают,или боюсь предположить даже)

Моветон! Да и ассоциации. Заклюют птицы...
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
От Немца не отказываюсь,был в Германии

это было всё чему я поверил :-P
А вот почему всего один месяц? Мент точно? 8-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Ну не скромничайте ?! Ещё раз - восхищён !!!
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Он же немец, он же министр, он же не жил в 70-ых, он же 56 лет.



Из оперы:" Вообще-то я Алексей, но друзья зовут меня Наташей" :-) ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Без обид, ради интереса просто. ))
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 61
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Для дамы слишком легкомысленный ник

Только для вас! По секрету.
Помните?
Забавляется...
Злой шутник, озорник...
Рс только никому!
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не заморачивайся


Йес, Вит, не буду!
Хорошо флудим! :-)
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