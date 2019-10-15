Цитата: таноми52:

Если это так, то смею предположить, что Coopidon - это девочка. Ну, не может же мужчина взять такой романтический ник

Вообще то он! Романтический? Ну как посмотреть)))

Хотя как, вариант, на аватару рассматривал, женский вариант. Ведь кто сказал, что на аватара должна быть того же пола?

Цитата: abaika95:

Цитата-// Так смени аву на мячик, один в один// Какой потаённый смысл?) Круглый,все пинают,или боюсь предположить даже)

Моветон! Да и ассоциации. Заклюют птицы...