elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #3493





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3675

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Ну как ещё раз на это ответите?



Так тут на форуме тоже Сказочные есть Он же немец, он же министр, он же не жил в 70-ых, он же 56 лет. Прям "Москва слезам не верит"



https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&post_id=818995&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1



При желании можно всё найти на НГ



[Исправлено: elektron, 15.10.2019 - 18:10]