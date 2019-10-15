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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Так смени аву на мячик, один в один//

Какой потаённый смысл?) Круглый,все пинают,или боюсь предположить даже)


Цитата-//порезвиться на форуме//

Ну а чё вы такие серьезные тут?) иногда нужно отвлекаться на что нибудь другое кроме политоты) но я не купидон!)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
таноми52
-----Кол-во наматываю комментов.Как некоторые .
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Кол-во наматываю комментов.Как некоторые .


Комменты наматывают, когда хотят получить ПП. Далее уже нет смысла гнаться за количеством
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но я не купидон!)

лично я и не сомневаюсь в данном случае, но вот гложут другие 8-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Да в детских -большой смысл бывает , но вам этого не понять.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17539
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.10.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Далее уже нет смысла гнаться за количеством

Меня не - догонишь... :lol: ;-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Но хотите верьте, хотите нет, но лица у нас разные


Если это так, то смею предположить, что Coopidon - это девочка. Ну, не может же мужчина взять такой романтический ник :-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
таноми52
---Есть ещё такие , сами подумайте - кто именно .------ И почему во всем должен быть смысл ???
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// гложут другие//

И Земляк это тоже не я) я шутил)

Цитата-// Да в детских -большой смысл бывает , но вам этого не понять//

Потаннного Смысла не понять?) Или потому что детская литература понятна только детям?)

Почемуж вон Чиполино вполне антиутопия
Незнайка на Луне-обличительный Роман о капитализме
Волшебник изумрудного города-психологический Роман
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
--- Догонят !!! :-P :-P --- У вас по 5 комментов в день , а тут уже по 30-40 в сутки делают .
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Coopidon - это девочка.//

Девочка с менторским тоном-дама)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Браво !!! Я восхищен разносторонностью ваших интересов , и обширностью эрудицией во всех сферах знаний и жизни !!!
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как ещё раз на это ответите?

Так тут на форуме тоже Сказочные есть Он же немец, он же министр, он же не жил в 70-ых, он же 56 лет. Прям "Москва слезам не верит"

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&post_id=818995&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1

При желании можно всё найти на НГ :-P

[Исправлено: elektron, 15.10.2019 - 18:10]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// знаний и жизни !!//

В канашках не секу) говорил уже вроде,так что не во всех)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, вот Вы давно на форуме, скажите, что даёт статус "Уважаемый пользователь"?
И сколько их? Я знаю пять
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