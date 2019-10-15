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§ NG.kz
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


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Сообщений: 1376
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Чего-то я сомневаюсь, что такой запрет введён из-за изобилия.


Вынужденная мера, на перспективу, чтобы в целом поголовье не уменьшилось. Летом текущего года указывали, что в Узбекистан в прошлом году вывезли 50 000 голов, а в текущем году за пять месяцев вывезли 42 000 голов.

Подробнее здесь: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-06/iz-kazakhstana-zapretyat-vyvozit-telok
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* Coopidon
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Coopidon


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Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов)

Чесно говоря мало что понял....Чингисхан, совхозы, пастухи, Львы или львы. Львы с заглавной, это кто или что? Это имя?
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