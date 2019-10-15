Цитата: Kairat stayer:

На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов)

Чесно говоря мало что понял....Чингисхан, совхозы, пастухи, Львы или львы. Львы с заглавной, это кто или что? Это имя?