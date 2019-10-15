/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 231 из 231«1...229230231
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купидона поздравляю с ПП)
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Купидона поздравляю с ПП)

Рановато. Может это глюк системы и попозже отберут?

Рс А вы седни добрая?
:oops:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А вы седни добрая?//

Да я такая))

Да и вы седня не злая) погода наверно влияет,сонная)
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да и вы седня не злая) п

Да по мне, хоть горшком назовите!
:lol: ;-)
Я не обидчивое.

Рс Ну, признайтесь, я вас не узнаю в гриме? У вас же совершенно не мужской стиль рассуждений.
:oops:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// с Ну, признайтесь, я вас не узнаю в гриме? У вас же совершенно не мужской стиль рассуждений//

Ооо психологические расследования) мне эт нравится) пруфы в студию моих не мужских рассуждений) и какие они истинно мужские рассуждения?) Вопрос философии
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пруфы в студию моих не мужских рассуждений) и какие они истинно мужские рассуждения?) Вопрос философии

Доказательств не будет. Они все при вас...
Это все не более чем догадка.
Но если желаете быть им... Извольте...
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Извольте//

Ой как жирно) хоть бы месяцок-другой подождали,пообтесались на форуме а потом выкатывали свои догадки) а то недельку на форуме и сразу с разоблачениями) следующая страничка с интересными интересами сразу во мне Гитлера,сатану и Грету Тунберг вычеслит?)
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4056
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.10.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
У вас же совершенно не мужской стиль рассуждений//

Типа намёк,что по ту сторону экрана дама? :lol:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Типа намёк,что по ту сторону экрана дама?//

Ну почему сразу дама?)) Просто может молодая девушка) а вот про мужские рассуждения так я вот на Юлю грешу) человек в очень ни женских делах разбирается)
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Типа намёк,что по ту сторону экрана дама?

Я осознал свою ошыпку. Извиняюсь. Прошу прошения если нанес оскорбление.
Тем более, что Цитата:
abaika95:
о) хоть бы месяцок-другой подождали,пообтесались на форуме а

:oops:
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4056
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.10.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Просто может молодая девушка)

Неплохо времена и политику Суслова знаете,хорошо хоть не перечислили всё политбюро)Так что молодость себе не приписывайте
:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---- Зоопарк приехал к нам.\\В нём слоны, гиппопотам.\Есть медведь и крокодил,\Даже парочка горилл;\Какаду и обезьяны,\Змеи, суслики, вараны \В клетке грустные сидят.\Скучно им. Домой хотят.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Так что молодость себе не приписывайте//

Тьфу) спалил/ся/ась/ось

Варианты окончаний на выбор) кому как нравится)

Цитата-//
Змеи, суслики, вараны \В клетке грустные сидят.\Скучно им. Домой хотят//

Ну змея понятно кто) а вот суслик и варан)? Это вы Гога с Земляком? Не?)
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2858
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Гога я понимаю вы за все хорошее против всего плохого,но вам самому не обидно когда ваш любимый форум называют зоопарком)?

А ты не веди себя как животное! Никто и называть не будет.И да - плохо быть по пояс деревянным,особенно сверху.
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тьфу) спалил/ся/ась/ось

Тогда уж до конца!

Осталось переломить упрямство и начать цитировать по мужски!
Как полагаецца!

Рс почему на форуме нельзя написать перечеркнутый текст? Я б написало женское (перечеркнуто) упрямство
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 231 из 231«1...229230231
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 255
Пользователей: 1
Всего: 256

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх