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≡ За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании обсудили последствия завершившегося в июле 2019 года досудебного расследование по делу акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В ходе расследование следствие установило и другие факты нарушения закона.
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§ yudjin
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты, какие интересные подробности всплывают про очередной фонд на благоустройство.
Сразу было понятно, что нынче бизнес, тем более аграрии в неурожайный засушливый год, не настолько процветают, чтобы добровольно жертвовать миллионы на показуху сомнительной пожарной безопасности... А оказывается всё как всегда... условно "добровольные" взносы как средство дружбы с чиновниками.
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§ Victor Yang
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12023
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе, бабушка, и сюйикти Костанай. Отсюда и понятно применение дешёвого пожароопасного материала. Мне тогда ещё подозрительными показались слова директора что все его друзья решили скинуться на нужды города на специальный счёт.

[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2019 - 18:03]
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* Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в таком случае только аулиекольские чиновники что ли решили проявить рвение в поборах с предпринимателей в этот фонд? А другие районы и города области в стороне остались? Конечно, это мало похоже на правду.
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* Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так на деле выглядит "профилактика борьбы с коррупцией", что не совсем и понятно: профилактика борьбы или профилактика коррупции всё таки? Они же сами именуют эту деятельность "профилактикой борьбы", так и пишут в официальных документах...
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§ Серый волк
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 18:33
Комментарий проходит проверку.
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§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


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Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Жусупов пояснил, что, согласно показаниям учредителя ОФ "Suiіkti Qostanai" Александры Сергазиновой, руководство фонда никогда не обращалось за помощью к должностным лицам в Костанайской области//

Об чем разговор тогда?) К чему фонд приплетать?)

О сейчас откроется комментарий платного Российского комментатора,ну ничего путного от него не жду)

[Исправлено: abaika95, 15.10.2019 - 18:39]
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* Сталкер
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Об чем разговор тогда?)

"Многое можно сказать, ни всему же нужно верить" (М.А.Булгаков)
Как будто бы может быть такое, что руководство этого фонда заявит - да, для нашего фонда чиновники акиматов области собирали или собирают с предпринимателей средства! Или: а если не начнут собирать, мы их польём хорошо в СМ И типа "Наш Костанай" или "Тобол Инфо".
Они ничего другого и не скажут, кроме как ничего не знали и не знаем, для помощи не обращались. И, по-Вашему, раз они не заявили, что "при делах" - то и упомянуть их не стоит. Иначе: да, мы под благовидным предлогом доим бизнес. Странно однако, ведь самого факта достаточно "для приплетания" сомнительного фонда, если в него собирают средства при помощи чиновников акимата...
А так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))
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§ Серый волк
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 19:18
Комментарий проходит проверку.
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§ сайлау курманов
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
сайлау курманов


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Сообщений: 3213
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.10.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предположение, нынешняя чиновничья братва, это те самые рэкетиры из девяностых, которые иногда вспоминают о лихих девяностых и надеются на авось, вдруг прокатит
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§ abaika95
За требования к предпринимателям перечислить деньги на облицовку домов в Костанае накажут замакима района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//по этой причине не особо уж и общественный)//

Цитата-// Многое можно сказать, ни всему же нужно верить" (М.А.Булгаков)//

Абы да кабы,авось небось) а почему нам не поверить г-е Сергазиновой?) наговорить всякого моно и нуно (как выражается один форумчанин из зоопарка) и тем более г-а Сергазинова журналист очень высокого профессионализма) и сама наверно ответит,есть она на форуме? (Ну не может не быть)

О сейчас ещё один коммент комментатора из России откроется,там наверно по матушке меня кроют) и ярлыки вешают)

[Исправлено: abaika95, 15.10.2019 - 19:42]
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* Сабыр
Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой низко сортный цирк.. Я думал что с приходом Архимеда поменялась система,а ннннет. А крайним сделали этого замчика. Кошмар что творится в этой стране.
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