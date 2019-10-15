/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 230 из 230«1...228229230
§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я рад за вас


Ну, а что Вам ещё остаётся делать? Только хорошую мину при плохой игре
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8138
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В россии большинство таких людей. Злые очень. Те кто мало там бывает, им это не заметно. Я провожу большую часть времени в рф и почувствовал на себе. Есть возможность сравнивать регулярно. У них тут ещё 90 - е года, бандитизм, да и люди по жёстче наших будут. Человек просто попал под их влияние. Скорей всего он сам этого и даже незаметил как попращался с душой первоцелиников, духом кустанайщины. :-(
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
После ухода Путина думаешь лучше жизнь в РФ будет или хуже?

"Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за путина. И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы."
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты знаешь,Виталя,я в последний раз в Кустанае был в далёком 2007-ом году.Но родители и сестра ездили в гости и сказали:"Делать там нечего!Люди изменились,стали все какие-то злые,только деньги на уме." Так что это ещё вопрос,остался ли этот дух первоцелинников в Казахстане.Да и мне поначалу в России было дико,что такие люди.Казахстанцы казались добрее и душевнее.Но ничто не вечно под Луной...
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У них тут ещё 90 - е года, бандитизм,

Ну,с этим ты загнул - преступности такой,какая была раньше,нету.Сейчас полицаи порой хуже бандитов.И ничего с этим не сделаешь,у них прикрытием погоны и законы,которые они вертят в свою пользу.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за путина. И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы."//

Я в курсе что население страны
разделилось)

Всегда так было

Славянофилы-западники
Коммунисты-диссиденты
Охранители-либералы


Я то другой вопрос задовал,после ухода Путина жизнь будет лучше или хуже?) И если к власти придут Навальные,Яшины,Соболи что Россия вмиг превратиться в Дубай,Швейцарию?)
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12023
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я то другой вопрос задовал,после ухода Путина жизнь будет лучше или хуже?) И если к власти придут Навальные,Яшины,Соболи что Россия вмиг превратиться в Дубай,Швейцарию?)

Радио Свобода и телеканал Дождь прямо об этом не говорят, но подразумевают. А их зрителям и слушателям невдомёк, что они ничем не отличаются от зрителей Первого канала - поведение то же, пропаганда та же, выгодная интерпретация событий та же - только с обратным знаком. Ещё и тешат своих слушателей/зрителей, называя их "думающей" частью страны. См ешно, чесслово - у себя в глазу бревна не видят, но постебаться над государственной пропагандой - святое дело.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Радио Свобода и телеканал Дождь//

Ну так, антигосударственную пропаганду никто не отменял) это раньше мы думали ой фу железный занавес,заглушка западных радиочастот,запрет на просмотр западных каналов,крамола буржуйская, а потом лозунги "справедливому государству нечего бояться", пусть вещают,гласность всему,разрешите из смотреть и что в итоге?)) Открыли ворота,разрешили все подряд и всем подряд говорить все что захочешь,любое враньё любую ересь и нет страны) развалилась) значит не зря Суслов с пеной у рта доказывал о проделках западных спецслужб с целью дестабилизировать государство, вот и сейчас......
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8138
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-o :-o Абайка. Это че такое? Меня скорей. Жуть. Детей напугаешь.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.10.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайкин,чтобы это значило? :lol:
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8138
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка вот такую аву возьми тогда. Клёвый вариант))) :lol:

[Исправлено: Vital, 15.10.2019 - 18:33]
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95



С Джокером себя ассоциируете?
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1374
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это *Серый волк** понизили ???
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да тут кто-то постоянно жалуется в ув.редакцию на мои авы) вот и решил уже не связываться) Витал клёвый вариант,попозже поставлю) моя новая Ава значит что мне понравился фильм не более того) в психдиспансере не сидел) вроде........
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//чего это *Серый волк** понизили ???//

Гога я понимаю вы за все хорошее против всего плохого,но вам самому не обидно когда ваш любимый форум называют

зоопарком)?

Мне вот обидно и ув.редакции видно тоже.

[Исправлено: abaika95, 15.10.2019 - 19:40]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 230 из 230«1...228229230
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 2
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх