Сталкер Re: За требования к предпринимателям перечислить деньги на... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:48 Цитата: abaika95:

Об чем разговор тогда?)

"Многое можно сказать, ни всему же нужно верить" (М.А.Булгаков)

Как будто бы может быть такое, что руководство этого фонда заявит - да, для нашего фонда чиновники акиматов области собирали или собирают с предпринимателей средства! Или: а если не начнут собирать, мы их польём хорошо в СМ И типа "Наш Костанай" или "Тобол Инфо".

Они ничего другого и не скажут, кроме как ничего не знали и не знаем, для помощи не обращались. И, по-Вашему, раз они не заявили, что "при делах" - то и упомянуть их не стоит. Иначе: да, мы под благовидным предлогом доим бизнес. Странно однако, ведь самого факта достаточно "для приплетания" сомнительного фонда, если в него собирают средства при помощи чиновников акимата...

А так, изначально же было понятно, что по масштабам своей деятельности этот фонд около акиматовский! И по этой причине не особо уж и общественный)))