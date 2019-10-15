Цитата: abaika95:

Я то другой вопрос задовал,после ухода Путина жизнь будет лучше или хуже?) И если к власти придут Навальные,Яшины,Соболи что Россия вмиг превратиться в Дубай,Швейцарию?)

Радио Свобода и телеканал Дождь прямо об этом не говорят, но подразумевают. А их зрителям и слушателям невдомёк, что они ничем не отличаются от зрителей Первого канала - поведение то же, пропаганда та же, выгодная интерпретация событий та же - только с обратным знаком. Ещё и тешат своих слушателей/зрителей, называя их "думающей" частью страны. См ешно, чесслово - у себя в глазу бревна не видят, но постебаться над государственной пропагандой - святое дело.