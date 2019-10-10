Нам тут экземляр с номерочком вещает, (или вешает за тугрики акммата), что всё так распрекрасно становится, что даже какие-то их мифические немцы непрестанно приезжают и восхищаются!

Цитата: alex_60: даже немцы которые у нас лет пять не были, удивляются что дороги в городе стали намного лучше.

Всё лучше и лучше и лучше!

Стремит акимат наш полёт!

Все немцы с открытыми ртами,

И каждая яма поёт!



Цитата: alex_60: сюда никто и не заходит



Да, да! Великое достижение! Если сделать, чтоб жили в темноте и как в свинарнике, то люди привыкнут и замечать перестанут.

Все лишние, умеющие писать и замечать отличия, уедут.



Моно и даже нуно ещё одного нанять... (не ямы на дорогах лопатой с дерьмом прихлопывать).

Еще одного деревенского перца хрюкать две строчки на форум.



Тогда хор дружного заакиматского хрюкания будет стройнее и сплоченнее.



А то за неделю десяток возмущенных проклятий - новостей по поводу улиц и остановок, а эти с нумерочками недохрюкивают до кондиции!