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§ NG.kz
Ремонтные приметы бабьего лета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя теплых и сухих дней в октябре была не только подарком природы людям. Она являлась персональным презентом коммунальным службам, дорожным строителям, мастерам благоустройства перед сезоном дождей и морозов. Нет, затевать что-то грандиозное, конечно, уже поздно. Но зачистить корявое, завершить начатое, отполировать и довести до совершенства - в самый раз. Корреспонденты «НГ» проехали и прошли по областному центру, чтобы оценить, по каким улицам мы будем топать осенью и зимой.
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§ Серый волк
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Серый волк


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Сообщений: 10706
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.10.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По свидетельству археологов в некоторых жилищах пещерного человека первоначально царил порядок. :-)
И только потом, судя по следам жизнедеятельности что-то пошло не так. :lol:

Тут недавно новость была про ЖКХ Мексики.
Официальные шавки с нумерочками в конце ников как с цепи сорвались её забутовывать своим помётом.
Там мексиканского акимчика жители на верёвке протащили за то, что дорогу обещал и не сделал.
Забавно будет посмотреть на эту ветку.
Рабочий день вроде у них начинается.
Сейчас чаи погоняют... наверное думать будут своим пещерным разумом.
:-)
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§ olegggon
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 10.10.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё по делу. Но почему-то год с годом ничего не меняется. Вроде делают улицы некоторые, но десятки других уничтожаются и качество ремонта даже ухудшается.
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§ alex_60
Ремонтные приметы бабьего лета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Но почему-то год с годом ничего не меняется


ну это ты зря. даже немцы которые у нас лет пять не были,
удивляются что дороги в городе стали намного лучше.
а то что осенью начинают копать и асфальтировать,
ничего нового. так все удивляются. первый раз увидели.
все идет по плану.
о чем бы журналисты тогда писали, чем бы на хлеб себе зарабатывали.
да и понятно почему, летние отпуска закончились,
строители вернулись с курортов, пляжей разных морей и стран,
и приступили к работе.
работа закипела.
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§ Мурзилка
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Мурзилка


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Сообщений: 69
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что поделаешь, если попадаются такие подрядчики, безответственные.
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§ alex_60
Ремонтные приметы бабьего лета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сюда никто и не заходит, а Гога оказался не при делах.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2019 - 17:07]
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§ Серый волк
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Серый волк


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Сообщений: 10706
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам тут экземляр с номерочком вещает, (или вешает за тугрики акммата), что всё так распрекрасно становится, что даже какие-то их мифические немцы непрестанно приезжают и восхищаются! :lol: :lol: :lol:
Цитата:
alex_60: даже немцы которые у нас лет пять не были, удивляются что дороги в городе стали намного лучше.

Всё лучше и лучше и лучше!
Стремит акимат наш полёт!
Все немцы с открытыми ртами,
И каждая яма поёт!

Цитата:
alex_60: сюда никто и не заходит


Да, да! Великое достижение! Если сделать, чтоб жили в темноте и как в свинарнике, то люди привыкнут и замечать перестанут.
Все лишние, умеющие писать и замечать отличия, уедут.

Моно и даже нуно ещё одного нанять... (не ямы на дорогах лопатой с дерьмом прихлопывать).
Еще одного деревенского перца хрюкать две строчки на форум.

Тогда хор дружного заакиматского хрюкания будет стройнее и сплоченнее.

А то за неделю десяток возмущенных проклятий - новостей по поводу улиц и остановок, а эти с нумерочками недохрюкивают до кондиции! :lol:
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§ Серый волк
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10706
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.10.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только при беглом взгляде за форум что попалось на глаза из созданных тем:

Новый проспект - новые проблемы

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36431


"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36423


Еще про одну автобусную остановку
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36411


Тернистый путь в школу-2
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36413


Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36394

Тернистый путь в школу
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36387

Смотрится дикостью несусветной. Достойной музея одичания.
Я не знаю как этим людям моя остановка будет смотреться которой я иногда пользуюсь, наверное как с другой планеты.



Это Электробус на фото. Экологически чистый электротранспорт на батареях.
Подъезжает как видите к качественно сделанной остановке, только недавно дождь прошел, у нас каждый день идут и ни одной даже малейшей лужи.

Девочка с мамой на фото делают всего только один маленький шаг с низкой платформы электробуса на поребрик остановки.
Расстояние подъезда нормируется.
Чисто, стекла сверкают.
Освещение, обязаны быть огромные схемы, номера маршрутов, адрес онлайн приложения с реальным нахождением транспорта, WI-FI единый на всех остановках, зарядные устройства, стильные урны. И ни одной наклеенной бумаженции. :lol:
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