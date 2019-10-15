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§ NG.kz
На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства.
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§ Дантист
Re: На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шарился в личном кабинете на днях. Не нашел ни раздела, ни паспорта, ни своих карточек.
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