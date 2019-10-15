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§ NG.kz
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе.
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§ Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
это кроме мяса баранины ещё и шерсть, из последнего можно производить качественные ткани.

Где производить собрались?Новый КСК построите?
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§ Ваш земляк
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры, потому что, потому что, армия баранов под предводительством льва сильнее армии львов под предводительством барана.

Да ну на?! Это же сколько годочков потребовалось,чтобы понять?!Но надо было "разрушить всё до основанья,а затем...".Вот только нового ничего не построили,да и от старого ничего не осталось...
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где производить собрались?Новый КСК построите?


Какой там там КСК, будем на внутренний рынок поставлять. Кстати, не только туда поставляли в КСК, шерсть ещё на экспорт шла через заготконторы, в основном страны союзники, Прибалтику и.т.д. Оттуда уже костюмы присылали, у меня костюм тройка производства Австрия, до сих пор в хорошем состоянии, прошло более 35 лет как приобрели, 100% изготовлена из шерсти.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да ну на?! Это же сколько годочков потребовалось,чтобы понять?!Но надо было "разрушить всё до основанья,а затем...".Вот только нового ничего не построили,да и от старого ничего не осталось...


А чё на? Так, аналогичная ситуация сложилась и у вас, в другой ветке-же про наш аэропорт отмечал-же, что у вас количество аэродромов уменьшилось с более 1500 до менее 300, почему новые не построили? Вона крупнейшая авиакомпания Волга-Днепр вообще обанкротилась, зарплату сотрудникам не могут выдать.
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* Victor Yang
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12022
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.10.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
акой там там КСК, будем на внутренний рынок поставлять

КСК нет, но пару предприятий лёгкой промышленности организовались
https://too-kostanajskaya-pryadilno-trikotazhnaya-fabrika.satu.kz/
http://biss.kz/?m=guide&id=2919
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
обычно люди не стесняются своих профессий. Ни один медработник, не обидется если назовёшь его врачом или слово учитель не оскорбит ни одного педагога. Отчего же вы стесняетесь своей профессии? Если разонравилось быть нурлыботом, так напишите заявление по собственному желанию.


С какой стати я нурлыбот, чего мне стесняться-то, отмечал-же неоднократно, что давно на пенсии нахожусь и свободного времени много, 53 года. Если вы не стесняетесь своей профессии, тогда кем сами-то работаете? За меня у любого бегуна спросите со стажем, можно Аркадия Семёновича Денисова или Сергея Биркле, их многие знают.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
КСК нет, но пару предприятий лёгкой промышленности организовались


Земляк имеет ввиду полный цикл производства различной ткани на станках, из своего регионального сырья, в Шымкенте вроде «Азала текстиль» производит различную текстильную продукцию, в том числе из шерсти.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
КСК нет, но пару предприятий лёгкой промышленности организовались


Сразу не посмотрел по ссылкам, получается пряжу производят.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Перестаньте работать по шаблону, оторвитесь от методичек!


Надо безосновательно и без всяких доказательств ярлыки вешать что-ли? Типа Нурлыбот, Кремлебот, Порохобот и.т.д. Смысл какой и какие цели преследуете? Не ответили сами кем работаете?
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§ abaika95
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Не ответили сами кем работаете?//

Она вроде врач-уролог,недавно информацией делилась что все чиновники после заседаний в ледовом, нехорошими болезнями заболели) так что почет и уважение работникам медицины!)
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Она вроде врач-уролог,недавно информацией делилась что все чиновники после заседаний в ледовом, нехорошими болезнями заболели) так что почет и уважение работникам медицины!)

Уролог, на мой взгляд, ничего зазорного нет, раньше говорили: Все работы хороши - выбирай на вкус!
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§ юля елиссева
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 17:05
Комментарий удален модератором.
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§ юля елиссева
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 17:07
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ юля елиссева
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 17:13
Комментарий удален модератором.
Профайл
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