abaika95 Не хуже пиццы #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 865

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:49 Цитата -// -Успокойтесь -Дракон - давно уже на пенсии .А вот вы во всех сферах - дока и эксперт .Очень я вас уважаю за такой спектр знаний во всех сферах!!//



Да вроде спокоен) никого не матерю не оскорбляю) не во всех сферах эксперт, в канашках не секу, это ваша вотчина) даже не претендую на эту сферу)



Так как насчет принципов?) все таки решили, поступиться ими?) внушения товарищу так и нет)