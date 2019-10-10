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§ NG.kz
Не хуже пиццы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название такое не потому, что блюдо получается острым. Просто пекут фламмкухены при очень высокой температуре. Пирог получается хрустящим: хрустит по краям запеченное тонкое тесто, лук в начинке не успевает сильно размягчиться и похрустывает, до приятного хруста подпекаются полоски бекона или ветчины, которые кладут сверху.
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* abaika95
Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 865
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// -Успокойтесь -Дракон - давно уже на пенсии .А вот вы во всех сферах - дока и эксперт .Очень я вас уважаю за такой спектр знаний во всех сферах!!//

Да вроде спокоен) никого не матерю не оскорбляю) не во всех сферах эксперт, в канашках не секу, это ваша вотчина) даже не претендую на эту сферу)

Так как насчет принципов?) все таки решили, поступиться ими?) внушения товарищу так и нет)
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§ Гога
Не хуже пиццы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---- Кому надо вставить - *внушения товарищу так и нет)* --- и alex_60 про это пишет - я что-то упустил - будьте добры - первоисточник дайте --- а я уж там вввввссссавлю !!!!! 8-) 8-) 8-)
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* drakon
Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только продукт назови, а он тут же фото.

Алекс, у меня в альбомах на Радикале,
около 5000 фотографий... :lol: :oops:
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§ alex_60
Не хуже пиццы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я про это и говорю.
Как то я давно делил их на группы,
70 процентов фото еды, 20 процентов-птички - воробьи и кусты, 10 процентов - прочее.
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§ Гога
Не хуже пиццы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.10.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]abaika95 Не хуже пиццы #11 abaika95 (Полноправные пользователи) да вы батенька ведомая личность, до сих пор не вижу внушения продажному боту) принципами поступаться нельзя, уважать перестанут) Чё тебе\вам надо - уже устал от вас и ваших комментов ,которые вы накручиваете , дока во всем . Скучно с вами общаться .Злые вы все!!!
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* drakon
Re: Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.10.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, продаётся тесто для пиццы.

Итальянское, готовое. И баночка
с соусом, а они разные - есть.
Это тесто можно и применить при
выпекании Фламмкухена... :lol: :oops:
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* abaika95
Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 865
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.10.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Итальянское, готовое. И баночкас соусом, а они разные - есть//

Оу,вот это прикольная тема сразу с соусом продавать, у нас такое не видел) срок годности норм?))
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