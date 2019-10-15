Цитата: юля елиссева:

обычно люди не стесняются своих профессий. Ни один медработник, не обидется если назовёшь его врачом или слово учитель не оскорбит ни одного педагога. Отчего же вы стесняетесь своей профессии? Если разонравилось быть нурлыботом, так напишите заявление по собственному желанию.



С какой стати я нурлыбот, чего мне стесняться-то, отмечал-же неоднократно, что давно на пенсии нахожусь и свободного времени много, 53 года. Если вы не стесняетесь своей профессии, тогда кем сами-то работаете? За меня у любого бегуна спросите со стажем, можно Аркадия Семёновича Денисова или Сергея Биркле, их многие знают.