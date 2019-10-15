Цитата: юля елиссева:

стимулируют выращивать и продавать на экспорт свиней

Цитата: Vital:

Лукашенко щас волосы рвёт на голове. Другие страны мечтают покорить рынки. Ту же рф. А у нас 2 коровы продали заграницу. Все! Кризис в стране с мясом



Вы сначала вникните о чем документ, согласно которого, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан живого крупного рогатого скота, в частности, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).



Речь идёт о живых телятах, тёлках, овцематках, которые в последующем будут давать плоды, преследуемая цель - чтобы увеличить поголовье. Мясо как экспортировали, так-же экспортируют, никаких проблем нет.