Цитата: лимон:

вечером на остановке в сторону Затобольска регулярно наблюдаю как берут попутки (или бомбилы, не знаю) по 100тг. в город такой темы нет?

Берут конечно,автобусники даже писали про это ,и фотки номеров бомбил скидывали.