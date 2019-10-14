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§ NG.kz
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cледственный департамент МВД России возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Бывшего чиновника, по словам адвоката Игоря Трунова, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей.

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§ Ваш земляк
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так главное,для НГ, про соседа - сообщить. Про своих воров, как то - трусовато...

Почему ты так решил?Вон,про Розинова написали.А кто-нибудь заметил,сколько сразу появилось хвалебных материалов в его защиту?
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