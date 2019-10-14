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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Классика же!

Много текста.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Октябрь мой месяц!

Да я это, вообще в нем родился.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мало кто знает,ну молодежь вообще мне кажется не в курсе, что Есенин был в Казахстане, вот в честь него улицу можно было бы назвать
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клен ты мой опавший, Отговорила роща золотая...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.10.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да я это, вообще в нем родился.

Хорошие люди в этом месяце родились
Ты,я и ВВП :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что Есенин был в Казахстане,

Сын его был в ссылке в карлаге.
Так вроде.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты,я и ВВП

Нормально.как и должно быть.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2019 - 20:36]
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я вот что ещё думал - какое же тебе ещё определение можно дать? И вспомнил.



Выбрали себе жертву, приписали совершенно чуждые ей свойства и долбите, и долбите...Похоже, тут что-то личное... Ибо Yang не российский политик или политолог, порочные идеи которого надо всячески развенчивать, чтобы за ним не шли последователи. Или мы что-то не знаем о Victorе? В чём смысл Вашего постоянного прессинга? Дело в Вашем характере? Victor самый разумный из нас, объективный форумчанин. Не бросающийся ради популизма во всякие изобличения и разоблачения. Однако реально смотрящий на происходящее хоть в городе, хоть в стране, хоть за рубежом. Если власть за что-то заслуживает критики, он критикует. Если есть положительные моменты в действиях тех же акиматов, он тоже это отметит и поддержит. А Вы хотели бы, чтобы все были подобны Вам: всегда и за всё власть только хаяли, сеяли напряжённость? Пассионарии умеют разрушать "весь мир до основания...", а новый мир способны строить только Yangи... Рада, что Victor мой друг на форуме.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Сын его был в ссылке в карлаге.Так вроде//

И сам Сергей Александрович когда готовил материал для своей поэмы про Пугачевское восстание был в Казахстане в Уральске и Актюбинске

Достоевский был в Казахстане

А улицы в честь Толстого и Лермонтова) ничего против них не имею,ну просто как-то не логично)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да оставьте его. Видно же что человек не здоров.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.10.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Много текста.

Понял. Принял.
Коротко.
Цитата:
потомучто
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Да он даже понятия не имеет,откуда этот отрывок!Но зато может с умным видом рассуждать о "детской" литературе.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Рада, что Victor мой друг на форуме.

Я рад за вас.Обоих.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Понял. Принял.

Не обращай внимания на убогих.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Видно же что человек не здоров.

Простыл,сижу с температурой.Спасибо за заботу о моём здоровье.Своим когда займёшься,ментальным?Когда уже научишься писать хоть что-то дельное?
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Страница 229 из 229«1...227228229
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