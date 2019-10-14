abaika95 Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 863

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:30 Цитата-// Абайка, время менять аватарку, тут опять статья про иностранцев, но с намеком )//



Да пусть уже повесит недельку) рано я менять ее собрался)



А новость с намеком в смысле того, что происходит в России это намек нам, а все что происходит в Англии это намек вам, Канадцам?) Так это работает?)