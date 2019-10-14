Сталкер Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:24 Но теперь один вопрос, простой. Вот эти вот "извиняющиеся" давали своё согласие на размещение в сетях и средствах информации видео с их личным изображением? Или полиция так сама решила - "покрасоваться"?! Если они такового согласия не давали - ох надо им атата сделать, и денег взыскать в качестве компенсации морального вреда лицам, чьё изображение было использовано на видео с извинениями))))