Добринцофф Re: Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6746

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:23 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36427 Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительных работа в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Источник:

Вот здорово!Главное ,что бы были оборотные средства,и вперёд коттеджи вскрывать.Попался отдашь 2,5млн не попался значит повезло.