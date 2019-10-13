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§ NG.kz
Замена центральной канализации по улице Шипина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно начали замену труб центральной канализации по улице Шипина, все бы ничего но есть много непонятных моментов - а именно почему подрядчики прыгают с места на место не доделывая тот участок, что расковыряли.
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§ Victor Yang
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12020
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему подрядчики прыгают с места на место не доделывая тот участок, что расковыряли.

Потому что сначала колодцы нужно поставить и завести в них трубы, а потом между ними уже укладывать - когда будет ясно что все уклоны совпадают и ничего не мешает.
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§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 823
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неа, они по другому делают - укладывают трубы, в месте где должен быть колодец в нижнем кольце болгаркой вырезают отверстия, это кольцо устанавливают, в него укладывают трубы, сверху ставят кольца до будущей поверхности земли и так потихоньку продвигаются, а на этом участке именно забросили и ушли на другой участок Шипина
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§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 823
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради интереса позвонил с сотки на 109, поинтересовался когда будут доделывать данный участок - спросили как к Вам обращаться, потом заявка принята. Как потом проверять статус заявки непонятно... номер заявки не сообщили.
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