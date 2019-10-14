/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патрульная машина полиции была припаркована возле дома № 60 по ул. Гоголя, в этом здании находится Рудненский колледж технологии и сервиса. 20 сентября двое парней выбрали капот автомобиля в качестве места для фотосессии.
Читать новость

§ Сталкер
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без улыбки это не читать, не смотреть - нельзя. Решили покрасоваться - покрасовались, но надо же держать лицо! Ан, нет... Извинения. Измельчал хулиган нынче, измельчал. Я бы вот никогда не извинился, если бы так хулиганить стал)))
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но теперь один вопрос, простой. Вот эти вот "извиняющиеся" давали своё согласие на размещение в сетях и средствах информации видео с их личным изображением? Или полиция так сама решила - "покрасоваться"?! Если они такового согласия не давали - ох надо им атата сделать, и денег взыскать в качестве компенсации морального вреда лицам, чьё изображение было использовано на видео с извинениями))))
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извинения в футболке с надписью "Я вас всех вертел" они видимо от чистого сердца )))
Профайл

§ maxsaf
Re: Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Канадской молодежи такое на ум прийти не может. Они до сих пор собираются толпой и до глубокой ночи в настольные игры играют, типа подземелья драконов ))
Профайл

* drakon
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.10.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"Я вас всех вертел"

Английский язык же учат,начиная
с детского сада... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 2
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх