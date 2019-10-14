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§ NG.kz
Новый проспект - новые проблемы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые появились на проспекте Назарбаева в редакцию "НГ" сообщила пользователь сайта Светлана.

- Дорожные знаки поставили как попало. Во двор дома 137/1 заехать невозможно, так как теперь там запрещающий знак! - рассказала она.
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§ Сабыр
Re: Новый проспект - новые проблемы
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Только маршрут 10",извините,этот маршрут идёт через весь город,а персональное такси не пробовали заказывать?
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