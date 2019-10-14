/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cледственный департамент МВД России возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Бывшего чиновника, по словам адвоката Игоря Трунова, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей.

Читать новость

§ лимон
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ловкачи! на фото с лицом о предвкушении отдыха в Швейцарии за государственный счёт :-)
Профайл

§ директор пляжа
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.10.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он как будто сидит в каком-нибудь Zeughauskeller-е и ждет пока ему принесут фондю :lol:
фото :lol:
Профайл

§ maxsaf
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, время менять аватарку, тут опять статья про иностранцев, но с намеком ))
Профайл

§ таноми52
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"18 марта Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского в антиконкурентном сговоре с компанией «Южуралмост»...А в июне челябинские СМИ сообщили, что экс-губернатор отправился на лечение в Швейцарию. Откуда до сих пор не вернулся."

Специально дают скрыться?
Профайл

* abaika95
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Абайка, время менять аватарку, тут опять статья про иностранцев, но с намеком )//

Да пусть уже повесит недельку) рано я менять ее собрался)

А новость с намеком в смысле того, что происходит в России это намек нам, а все что происходит в Англии это намек вам, Канадцам?) Так это работает?)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,а кто же утвердил этого человека на должность губернатора?!Как и предыдущего...
Профайл

§ Coopidon
Re: Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Интересно,а кто же утвердил этого человека на должность губернатора?!Как и предыдущего...

Так губернаторов же выбирают народным голосованием?
Правда?
Нет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 2
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх