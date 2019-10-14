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≡ Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в магазине "Салтанат" в районе Костанай-2 очевидно нетрезвая девица прикарманивает фрукты, пока продавец занят другими покупателями.
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* abaika95
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно вводить уже социальную практику публичных извинений (public apology) чтобы все в лицо знали дурака провинившегося) украл яблоко значит дурак значит извиняйся, сел на патрульную машину сфоткаться значит полный дурак тем более извиняйся)
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* abaika95
Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно публичную порку учредить) ну это уже для отпетого хулиганья)

[Исправлено: abaika95, 14.10.2019 - 18:07]
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§ Ваш земляк
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нужно вводить уже социальную практику публичных извинений

Кадырова насмотрелся?
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§ Тимур Гафуров
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 460
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 14.10.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, данный факт зарегистрирован Северным отделом полиции УП Костаная. Начато расследование
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§ Добринцофф
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6746
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.10.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, данный факт зарегистрирован Северным отделом полиции УП Костаная. Начато расследование

Ну иии?
Если за грабёж коттеджа можно отделаться штрафом,то что говорить об этой мелочи,киви и два яблочка.
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§ Coopidon
Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
значит дурак значит извиняйся, сел на патрульную машину сфоткаться значит полный дурак тем более извиняйся)

Дурак это умственно неполноценный человек. Таких либо лечат, либо объявляют недееспособными.
Ему извиняться бессмысленно. Он не осознает последствия своих действий.
А здесь другое.
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