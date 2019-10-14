abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3400





(Полноправные пользователи) Сообщений: 859

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:12 Цитата-//Мне действительно есть что терять, как и очень многим - только некоторые этого не осознают, что может быть значительно хуже ситуация, в которой будет не до уровня коррупции и собственности первых лиц государства//



Гумилев называл тех кому плевать на семью,детей,дом и которым главное чтоб буча была пожещще,да огонь по ярче-пассионариями) но тоже с оговоркой, если в стране больше 70 процентов таких пассионариев то это благо,страна начинает делать успехи в науке, завоеваниях, спорте,политике

Если же таких меньше, остальные все тихие консерваторы которые хотят жить спокойно,растить детей, копаться в огороде то это плохо, потому что эти пассионарии начинают гадить на местах,уходить в бандиты, провокаторы, становиться маньяками и............. вставать в оппозицию ко всему,потому что им скучно и не сидиться на месте,в детском садике их называли с шилом в ж**е

Им плевать что у кого-то тихая мирная жизнь и такой человек ею доволен,главное чтоб ему(пассионарию) было весело и приятно жить)

Что происходит когда пассионарии начинают навязывать свою волю мы видим по Сирии и Украине



Россия в этом плане поступила мудро, хочешь воевать? Хочешь бучу? Хочешь убивать?

Вот тебе ДНР,вот тебе ЧВК записывайся уезжай,главное местным жизнь не порть