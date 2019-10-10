|Цитата:
abaika95:
Вот Юджин люблю когда про дороги и бордюры пишешь, даже слова нет возразить) но в других темах какаято ахинея) Цитата-// Прям аж гордость распёрла...как-будто лично посадил// Цитата-// до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября..// До этого у тебя не возникало вопросов почему аким это сообщает, а как написали про открытие полосы, так тут сразу возмущения и грудь колесом) Цитата-// причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры..// Цитата-// Да просто дождь льёт, грунт раскис, вот и на асфальт сел...// Может потомучто дождь льет как из ведра и большие лайнеры сейчас не летают?) А вообще браво пилотам в такую мерзопакосную погоду летающим и сажающим свои самолеты назло Юджинам)
Научитесь нормально цитировать. Глаза сломать можно