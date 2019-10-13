Цитата: Kairat stayer:

больших проспектах и улицах дороги расширили, для автобусов предусмотрели карманы, ранее их не было. В большинстве своём остановки установили прямо на тротуар, бывает брызги немножко действительно летят, если за кармашком на полосе движения большая лужа, но это только когда сильные ливни. Вот остановка где лужа, возле рынка, там на мой взгляд правильно установили за тротуаром, но не заасфальтирова

Слушайте! Ну реально, создаётся впечатление, что деятельность этих всех горе-строителей никто не контролирует.

Подрядчик приходит в акимат, и там не глядя подмахивают все акты, наряды и договора.

А обо всех косяках и недоделках узнают только из публикаций в прессе.

Там дороги, здесь остановки, мусорные свалки и прочая и прочая.