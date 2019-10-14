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§ NG.kz
Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего жительницу Рудного преступника задержала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36970
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
60-летнюю жительницу Рудного обокрали днём 10 октября. Как сообщили сегодня, 14 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, женщина ушла на поминки отца своей приятельницы.
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§ Добринцофф
Re: Ушла на поминки и потеряла 11 млн тенге - обокравшего...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительных работа в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36427

Вот здорово!Главное ,что бы были оборотные средства,и вперёд коттеджи вскрывать.Попался отдашь 2,5млн не попался значит повезло.
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