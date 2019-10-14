abaika95 Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 854

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:54 Цитата-// Это теперь обязательная процедура?троллинг от полиции//



А мне нравится) они ж фоткались явно с умыслом показать какие они бессссстрашные (фартук в масле оливье) на языке власти это антигосударственная пропаганда, за это сейчас а ГУЛАГ не отправишь) но зато клин клином выдолбить можно) вот показали на всю область (после профбеседы) какие они бесстрашные) пацаны во дворе теперь по плечу не похлопают) может даже пару раз на пиво напрягут.......





P.s. полиция практику с извинениями на камеру нагло сперло у одного руководителя субъекта РФ) надо было запатентовать)