Тот самый Re: "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3 #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: yudjin:

Знакомая скидывала фотки дороги в эту школы в сторону 8 микрорайона



16я школа, 8й, 54й садики - такая же ерунда. Проезд в 1 машину, не разъехаться, не пройти, паркуешься прям в лужу и прыгаешь подальше на тротуар. В 5,6 микрорайонах всё застроили, школ/садов нет - все возят в 7,8 мкрны.



А еще на том единственном проезде через 8 микрорайон (возле 16й школы) теперь построили дом. И чтобы выехать на Воинов надо объезжать его или через двор 18-го дома, или через 1й. Потому что в 8 утра развернуться возле 16й школы и выехать назад на Чкалова - это сродни военному подвигу, просто не реально.



[img]https://uc0bfe1087f6d5d17f497e05058e.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/AAkuCcsgoBI3R1slXOvoP7GZHil2koH6EGVFFSK_y0-raHssK2L19jWRWkPO-S0HNDpX8hWtPDiEbqtLXHBcXzoV2-S7gw0J6L24380pxtlXUcewmIoPonSXYHCJnD5h8l-k0QxDjN6c5820PIZ5vornDmSbTglsGWu8h1x0JWLMWni3RhELEZLPm3zke04hiu09KGit9AlcxUQWJaxhU8P52y6XPLYhc4pNU8szF6t4pQqpcA5L-xduqFyEcHI7v4tSG2VHsZFKg3elGyfax02r4Yr4kdbvXoTtWbu2Q2j8f5leVRUqLWb-QhoiC2UFgPJhZ4GU1mVJg38_eeOJHnl5JJcbbg1TZlVEupra2MBwX1OcCBkAjJiV9DIBbSpxWZ-3FTjD2IN68_CjCthwCKHR/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5[/img]



[img]https://uc29970aeae57c7eff1f675e7b16.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/AAkFlBSbJvIkC0t3q_K3GGcmU5KfER2zHRIwCEWijc0q9zdsR4VBvrEqlQGGLz2qxs8-qbMT-kWEP_eU93PB_B1ZivIRIg-KOaesd-4FCwDIlf0gzdUtfvfxuo5cgSxhgcgSp6F8fYlUIpGdIB2WX3tOnM5_FyqK4j8wK2x4f_0AXSlwGqp5sTKBwxKdgbSx9fGIwfLRAPOXehml4APxyaAeoG9a48uG3lcba7PW0jwJWLQx-naz4shIXfCXbJVI5Mtoo0qgrj5GrdWWkBbakFaU038JmJX187_svdWp94hZf8_s7n3BuVBvOhSD1wc4A9zZ0m3Te5sGvQWmK0KGxLq9A2A6GUiarRcnZzrYO2tMwqeonlz35OUIRbF7ZMz7TaQbxUQl2wat9xRW1JUL68pkErQith8fiXAukjPPrlP1k5DZzGbVCPv9SJaND3v3I3sULgMj4zNf4lz3Bj2Z6X3M/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5[/img]