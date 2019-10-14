Тот самый Зебра есть, а знака нет #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:00 По ПДД пешеходный переход обозначает не разметка, а знак.



Наверное у людей мышечная память срабатывает ))) Возле ТЭШЛ аналогично: ни знака, ни разметки нет, но до сих пор находятся те, кто не спеша переходит там дорогу и удивленно окидывает взглядом непропускающих её/его водителей



[Исправлено: Тот самый, 14.10.2019 - 14:03]