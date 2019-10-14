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§ NG.kz
Зебра есть, а знака нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36970
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О непростой ситуации на ул. Алтынсарина возле ТЦ "Мега" в редакцию "НГ" сообщил наш читатель Ерлан.

- На дороге нанесена разметка, однако знаков, обозначающих, что это пешеходная зона - нет! - написал он.
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§ лимон
Re: Зебра есть, а знака нет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там же убрали пешеходный переход, который был сразу за остановкой
знак сняли, зебру закрашивали - сам видел
переходить теперь или по светофору на Алтынсарина-Шевченко, или пешеходный переход Алтынсарина-Пролетарская
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§ 3DO
Re: Зебра есть, а знака нет
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1942
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
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§ Тот самый
Зебра есть, а знака нет
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ПДД пешеходный переход обозначает не разметка, а знак.

Наверное у людей мышечная память срабатывает ))) Возле ТЭШЛ аналогично: ни знака, ни разметки нет, но до сих пор находятся те, кто не спеша переходит там дорогу и удивленно окидывает взглядом непропускающих её/его водителей :-) :-) :-)

[Исправлено: Тот самый, 14.10.2019 - 14:03]
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* alex_60
Зебра есть, а знака нет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
По ПДД пешеходный переход обозначает не разметка, а знак.


пешеходный переход - участок проезжей части дороги, обозначенный знаками 5.16.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1 - 1.14.3
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