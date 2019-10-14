Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #3393





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2830

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:38 Цитата: Victor Yang:

Не буду - бисер закончился.

Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в митингах видишь только плохое?Почему у тебя такой склад ума,что ты от митингов ожидаешь только негатив и распад государства?Неужели пример той же Армении ничего тебе не говорит?Что-то не слышно о том,что там страна на грани развала.Наоборот!После всех этих митингов закончилась монополия на власть только одной партии.Были арестованы коррупционеры.И ничего,страна живёт и развивается!А если государство выбирает единственным путь общения со своими гражданами только через сплошные запреты и не желает оставлять даже такой клапан для стравливания пара,как митинги,то ничего хорошего из этого не случится - рано или поздно рванёт так,что мало не покажется.И вот как раз примеры такого мы наблюдаем в последнее время.



[Исправлено: Ваш земляк, 14.10.2019 - 10:58]