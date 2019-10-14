/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 227 из 227«1...225226227
* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Или интеллект не даёт понять такие очевидные вещи?!



Наезд понятен.Вы всех здесь уличаете в отсутствии интеллекта. Этакий супермозг! Одиноко Вам среди нас. Ну, что с Вами поделаешь: глупость это не отсутствие ума, это такой ум. Держитесь!
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2830
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы всех здесь уличаете в отсутствии интеллекта.

Не всех,а некоторых.Особенно тех,кто задаёт глупые вопросы.Ну или тех,кто не знает очевидных вещей или понятий.
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2830
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не буду - бисер закончился.

Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в митингах видишь только плохое?Почему у тебя такой склад ума,что ты от митингов ожидаешь только негатив и распад государства?Неужели пример той же Армении ничего тебе не говорит?Что-то не слышно о том,что там страна на грани развала.Наоборот!После всех этих митингов закончилась монополия на власть только одной партии.Были арестованы коррупционеры.И ничего,страна живёт и развивается!А если государство выбирает единственным путь общения со своими гражданами только через сплошные запреты и не желает оставлять даже такой клапан для стравливания пара,как митинги,то ничего хорошего из этого не случится - рано или поздно рванёт так,что мало не покажется.И вот как раз примеры такого мы наблюдаем в последнее время.

[Исправлено: Ваш земляк, 14.10.2019 - 10:58]
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Были арестованы коррупционеры

А с чего вы решили, что это янговичу или кому-то другому интересно? Мож он и есть коррупционер, и вы его посадить захотите. Или он буржуй, у которого вы заберете заводы и отдадите рабочим. А может он кулак, у которого вы сразу после вашей революции отберете землю и раздадите крестьянам. А что если янговичу есть что терять, с чего бы ему становиться вашим единомышленником? Зачем вы вообще тут делитесь своими планами, которые начнутся с митингов, а закончатся свержением строя, с незнакомыми вам людьми? Янгович, без обид, просто примеры привел.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 227 из 227«1...225226227
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: таноми52, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 3
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх