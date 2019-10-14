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≡ "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Грязь, лужи, темно" - так описала дорогу в школу №3 наша читательница Светлана. О жалобах на дорогу в школу №3 "НГ" сообщала в статье "Ремонтные приметы бабьего лета". В тот раз, когда корреспонденты приезжали на место, была сухая теплая погода, но уже тогда можно было сделать предположения о том, что будет здесь в сезон дождей.
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§ директор пляжа
Re: "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не от что ходить, ездить невозможно.
социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
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§ Сергей_я
Re: "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2814
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
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§ yudjin
Re: "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах.

Знакомая скидывала фотки дороги в эту школы в сторону 8 микрорайона.




Наверное НГ надо делать большой материал по теме "Грязная дорога к знаниям"
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§ alex_60
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не повезло жителям. в советское время не успели построить там дороги.
а теперь и "так сойдет". как уже было сказано тут.
надо ждать, к тридцатилетию все такие "дороги" заасфальтируют.
и будет всем счастье.
тем более материалы для ремонта крыш и фасадов надо будет подвозить.
в общую смету включат.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2019 - 12:47]
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