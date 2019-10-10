/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конец, который снова начало		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Конец, который снова начало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В зыби длиннейшего судебного спора между владельцами житикаринского элеватора в лице ТОО «КазАгроТрейд» и кредиторами наконец появился островок тверди. Стоя на нем, можно начинать следующий этап - возбуждать дело о банкротстве в отношении юридического лица, общая сумма кредиторской задолженности которого сегодня составляет более 4 млрд тенге.
Читать статью

§ сайлау курманов
Re: Конец, который снова начало
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я просто в шоке! Дали хранить зерно, а его не оказалось. Сталин давно бы расстрелял всех нахрен. В чем дело?
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
Конец, который снова начало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Сталин давно бы расстрелял всех нахрен. В чем дело?

Дело в том, что главные Воры, отменили
расстрел - для себя... :lol: :-o
Профайл

§ abaika95
Re: Конец, который снова начало
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Дело в том, что главные Воры, отменилирасстрел - для себя...//

Сталин как умер в 53 так после этого высокое начальство не тревожилось) так что, с Хрущева и Брежнева надо спрашивать, по их бюрократической-номенклатурной модели все СНГ живет)
Профайл

§ директор пляжа
Re: Конец, который снова начало
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать бюджет и не отдавать скоро будут в школах преподавать)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 3
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх