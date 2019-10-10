директор пляжа Re: Конец, который снова начало #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 262

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:50 4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать бюджет и не отдавать скоро будут в школах преподавать)