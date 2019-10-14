alex_60 "Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3 #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5338

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 не повезло жителям. в советское время не успели построить там дороги.

а теперь и "так сойдет". как уже было сказано тут.

надо ждать, к тридцатилетию все такие "дороги" заасфальтируют.

и будет всем счастье.

тем более материалы для ремонта крыш и фасадов надо будет подвозить.

в общую смету включат.



[Исправлено: alex_60, 14.10.2019 - 12:47]