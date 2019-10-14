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§ NG.kz
Зебра есть, а знака нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О непростой ситуации на ул. Алтынсарина возле ТЦ "Мега" в редакцию "НГ" сообщил наш читатель Ерлан.

- На дороге нанесена разметка, однако знаков, обозначающих, что это пешеходная зона - нет! - написал он.
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§ лимон
Re: Зебра есть, а знака нет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там же убрали пешеходный переход, который был сразу за остановкой
знак сняли, зебру закрашивали - сам видел
переходить теперь или по светофору на Алтынсарина-Шевченко, или пешеходный переход Алтынсарина-Пролетарская
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§ 3DO
Re: Зебра есть, а знака нет
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1941
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
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